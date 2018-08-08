الإصابة تبعد القرني عن لقاء السوبر

نواف السالم(صدى):

أكدت مصادر، على غياب فواز القرني حارس فريق الاتحاد لكرة القدم عن لقاء السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة أمام الهلال في العاصمة البريطانية لندن؛ وذلك بسبب إصابته في الركبة خلال معسكر النمسا.

وأشارت المصادر، إلى أن الحارس يحتاج مزيدًا من الوقت للعودة للمشاركة، فيما سيحل عساف القرني، محله ويصبح هو الحارس الأساسي في لقاء السوبر، وراكان النجار الحارس الاحتياطي.

وعلى جانب آخر، حصل اللاعبين على يومين راحة بتوجيه من المدير الفني للعميد الأرجنتيني دياز؛ فيما ستبدأ المرحلة الثالثة من الإعداد في لندن؛ حيث ستغادر البعثة اليوم الأربعاء على أن يبدأ أول مران الخميس.