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” حساب المواطن ” عن حديث الولادة: يمكن إضافته كتابع لمستحق الدعم

” حساب المواطن ” عن حديث الولادة: يمكن إضافته كتابع لمستحق الدعم
نايف السالم(صدى):

أجاب حساب المواطن، على استفسار ” مواطن ” بشأن استحقاق الطفل حديث الولادة للدعم.

وكان سؤال ” المواطن ” مفاده: ” هل حديث الولادة يشمله دعم حساب المواطن ؟ ” .

ورد حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” بأنه يمكن إضافة الطفل حديث الولادة كتابع لمستحق الدعم، على أن يتم دراسة أهليته واستحقاقه.

وقال حساب المواطن: ” يمكنك إضافته كتابع لك، وفي حال تمّ إضافة تابع سوف يتم دراسة أهلية التابع واستحقاقك، وسيتم إبلاغك بنتيجة الأهلية من خلال رسالة نصية أو عن طريق حسابه قائمة دراسة الأهلية “


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