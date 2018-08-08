مركز الملك عبدالله لرعاية الأطفال ذوي القدرات الفائقة بجده يختتم فعالية ” استعد وانطلق “

حسين العلي(صدى):

نظم مركز الملك عبدالله لرعاية الأطفال ذوى القدرات الفائقة بجدة مساء اليوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة١٤٣٩ عقب صلاة المغرب الحفل الختامي لبرنامج أستعد وانطلق لصيف 2018 م

وكان البرنامج برعاية مؤسسة أبو غزالة الخيرية وبتشريف عدد من رجال الأعمال وسيدات المجتمع وحضور عدد كبير من أهالي الأطفال ومن رجالات الإعلام .

وقد بدأت الفعالية بآيات من الذكر الحكيم تلاها أحد أطفال الجمعية ثم فلم مرئي عن الجمعية وكلمة للأستاذ سفر الحقباني لاعب المنتخب السعودي لكرة السلة لذوي الاحتياجات الخاصة والذي حقق جائزة أفضل لاعب عربي لعام 2017 في المغرب ، ثم كلمة لمدير الجمعية د/ زهير ميمني مع عرض مرئي عن برنامج ركوب الخيل الخاص بأبناء الجمعية وفقرات للأطفال تمثلت في استعراضات تراثية من كل من المملكة العربية السعودية ومصر ولبنان وفلسطين تلا ذلك فلم عن قصة بطل آسيا للسباحة حسام محنشي وهو أحد أبناء المركز ثم أقيم مزاد خيري على أعمال أطفال المركز الصيفي ورسومات أطفال الجمعية والتي سيكون ريعها للجمعية

وبحمد الله تجاوزت قيمة هذه اللوحات مبلغ مائة ألف ريال والتي ستعود بمشيئة الله لدعم تشغيل مركز الجمعية .