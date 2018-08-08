لإقراض 11 ألف مستفيد.. الشركة السعودية تشتري 7 محافظ إقراض

عادل الحربي(صدى):

صرحت مصادر مطلعة، بقيام الشركة السعودية بالتوسع لإعادة التمويل العقاري ” سرك ” في شراء محافظ الإقراض.

حيث تستعد الشركة لشراء نحو 7 محافظ إقراض من 7 مؤسسات تمويلية؛ وذلك استعدادًا لإطلاق مبادرة القروض العقارية طويلة الأجل، بنسبة ثابتة وتترواح مدتها ما بين 15 إلى 20 سنة.

تجدر الإشارة إلى أن 5 محافظ منها ستسهم في إقراض نحو 11.4 ألف مستفيد، حال تحصل كل مستفيد على مبلغ 500 ألف ريال.