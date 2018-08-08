باولو دياز في طريقه إلى الأهلي

نواف السالم(صدى):

أصبح اللاعب الدولي التشيلي باولو دياز والذي يلعب كمدافع صريح، في نادي سان لورينزو بالدوري الأرجنتيني، قاب قوسين أو أدنى من اللحاق بصفوف النادي الأهلي.

وانضم ” دياز ” لمنتخب تشيلي في عمر الـ20 عام 2015 وشارك في لقاء ودي أمام منتخب أمريكا، كما شارك في 14 لقاءً وديًا مع المنتخب التشيلي.

وعلى جانب آخر، تصل اليوم بعثة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بعد انتهاء المعسكر الإعدادي للفريق بالنمسا، فيما منح المدرب بابلو غويدي راحة للاعبين لمدة يومين ليعاود التدريبات السبت بملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي الأهلي.