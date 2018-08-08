بالصور.. إخلاء جزيرة ” لومبوك ” الإندونيسية من السعوديين ونقلهم إلى جاكرتا
أعلن أسامة الشعيبي، سفير خادم الحرمين في إندونيسيا، أمس، عن إخلاء جميع السياح السعوديين من جزيرة ” لومبوك ” بسلام، والوصول إلى مدينة جاكرتا الإندونيسية.
جاء ذلك إثر وقوع زلزال بقوة 6.9 درجة في جزيرة لومبوك، مساء الأحد الماضي، أسفر عن وفاة ما لا يقل عن 105 شخص، مما أدى لحالة من الذعر بين السكان والسياح بالجزيرة الإندونيسية، وذلك بعد مرور أسبوع فقط على زلزال آخر نتج عنه 17 قتيلاً في تلك الجزيرة البركانية.
وكان ” الشعيبي ” قد قام بزيارة لجزيرة لومبوك، والتي أكد خلالها أنه قد تم الوقوف على الوضع المأساوي لنتائج الزلزال، والتقى المستشار الخاص للرئيس الوزير الأمني السياسي ويرنتو، ووزير الشؤون الاجتماعية، وحاكم المنطقة، ناقلًا تعازي الحكومة والشعب السعودي للشعب الإندونيسي، فيما زار المصابين في المستشفيات، للتخفيف من معاناتهم.
محمد[ عدد التعليقات: 289 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله يسترها عليهم ياااارب 🙌
طلال[ عدد التعليقات: 2622 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يطمنا عليهم ويقومهم بالف خير ويريح قلوب اهلهم اللهم امين
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 235 ] نشر منذ 17 دقيقة
إخلاء جميع السياح السعوديين من جزيرة ” لومبوك ” بسلام، والوصول إلى مدينة جاكرتا الإندونيسية.حمد الله علي سلامتهم ماشاء الله عليكم وصلتو حتي لومبوك كنت احسب حدكم جاكرتا وبالي وبنشوك
شباب البومب[ عدد التعليقات: 235 ] نشر منذ 8 دقائق
اندونيسيا كلها زالزل وسنومي وبراكين كان قضيتو اجازتكم في تهامة مابين الطائف والباحة والنماص وابها افضلكم ولا في بالكم حاجة ثانية ياشباب كلنا شباب وعارفين السالفة وبلاش نضحك علي بعض
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51440 ] نشر منذ 1 دقيقة
الله يستر عليهم ويحماهم من كل شر ,, آمين ,,
,, الحقيقه السفير هناك ، شاد حيله وفعله مارأيناه من اي سفير آخر ,,
,, كفو يابطل بارك الله فيك ,,