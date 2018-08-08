بالصور.. إخلاء جزيرة ” لومبوك ” الإندونيسية من السعوديين ونقلهم إلى جاكرتا

جاكرتا(صدى):

أعلن أسامة الشعيبي، سفير خادم الحرمين في إندونيسيا، أمس، عن إخلاء جميع السياح السعوديين من جزيرة ” لومبوك ” بسلام، والوصول إلى مدينة جاكرتا الإندونيسية.

جاء ذلك إثر وقوع زلزال بقوة 6.9 درجة في جزيرة لومبوك، مساء الأحد الماضي، أسفر عن وفاة ما لا يقل عن 105 شخص، مما أدى لحالة من الذعر بين السكان والسياح بالجزيرة الإندونيسية، وذلك بعد مرور أسبوع فقط على زلزال آخر نتج عنه 17 قتيلاً في تلك الجزيرة البركانية.

وكان ” الشعيبي ” قد قام بزيارة لجزيرة لومبوك، والتي أكد خلالها أنه قد تم الوقوف على الوضع المأساوي لنتائج الزلزال، والتقى المستشار الخاص للرئيس الوزير الأمني السياسي ويرنتو، ووزير الشؤون الاجتماعية، وحاكم المنطقة، ناقلًا تعازي الحكومة والشعب السعودي للشعب الإندونيسي، فيما زار المصابين في المستشفيات، للتخفيف من معاناتهم.