خليجية تثير الجدل بطلبها للزواج من ممثل تركي
تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طلب فتاة خليجية الزواج من الممثل التركي ” بيركاي هاردال ” .
واختارت الفتاة طريقة جريئة وملفتة لطلب الزواج منه، وذلك عبر تغطية حائط بناية عالية في إسطنبول التركية بصورة الممثل ومرفقة إياها ببعض العبارات الرومانسية.
وكتبت: ” أنا عاشقة لك بيركاي.. أحبك جدا. أميري صاحب الحصان الأبيض. هل تتزوجني ؟ عائشة ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51435 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, عالم صايعه ضابعه مايعه ، ياقدع ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51435 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, عالم صايعه ضابعه مايعه ، ياقدع ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51435 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, عالم صايعه ضابعه مايعه ، ياقدع ,,
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني العبارة حقتها تدل إنها خليجية !!
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4000 ] نشر منذ 59 دقيقة
كم كلف استئجار واجهة العماره وكم كلفة اللوحه والله اعلم في النهايه ماهيا ردة فعل الأراقوز
هزيم[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 37 دقيقة
كيف عرفتو انها خليجه
يمكن تكون تركيه الاتراك يسمون عائشه ، ويمكن تكون مو خليجيه اصلن بس مستخلجه.
ويا كثرهم في الوسط الفني الخليجي.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 288 ] نشر منذ 37 دقيقة
الله لايشغلنا إلا في طاعته
ابن البلد[ عدد التعليقات: 288 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله لايشغلنا إلا في طاعته
المستحيل[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 26 دقيقة
يبغى دوق دوق
هههههههههههههههههههههههههههه
اللورد الاسود[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 23 دقيقة
ههههههه حلوة مستخلجه
هزيم[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 17 دقيقة
هههههههههههههههههه
عجبتك مستخلجه يا لورد.