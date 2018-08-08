خليجية تثير الجدل بطلبها للزواج من ممثل تركي

أميرة خالد(صدى):

تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طلب فتاة خليجية الزواج من الممثل التركي ” بيركاي هاردال ” .

واختارت الفتاة طريقة جريئة وملفتة لطلب الزواج منه، وذلك عبر تغطية حائط بناية عالية في إسطنبول التركية بصورة الممثل ومرفقة إياها ببعض العبارات الرومانسية.

وكتبت: ” أنا عاشقة لك بيركاي.. أحبك جدا. أميري صاحب الحصان الأبيض. هل تتزوجني ؟ عائشة ” .