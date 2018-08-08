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خليجية تثير الجدل بطلبها للزواج من ممثل تركي

خليجية تثير الجدل بطلبها للزواج من ممثل تركي
أميرة خالد(صدى):

تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طلب فتاة خليجية الزواج من الممثل التركي ” بيركاي هاردال ” .

واختارت الفتاة طريقة جريئة وملفتة لطلب الزواج منه، وذلك عبر تغطية حائط بناية عالية في إسطنبول التركية بصورة الممثل ومرفقة إياها ببعض العبارات الرومانسية.

وكتبت: ” أنا عاشقة لك بيركاي.. أحبك جدا. أميري صاحب الحصان الأبيض. هل تتزوجني ؟ عائشة ” .


11 تعليق

[ عدد التعليقات: 51435 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, عالم صايعه ضابعه مايعه ، ياقدع ,,

[ عدد التعليقات: 51435 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, عالم صايعه ضابعه مايعه ، ياقدع ,,

[ عدد التعليقات: 51435 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, عالم صايعه ضابعه مايعه ، ياقدع ,,

[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 1 ساعة

يعني العبارة حقتها تدل إنها خليجية !!

[ عدد التعليقات: 4000 ] نشر منذ 59 دقيقة

كم كلف استئجار واجهة العماره وكم كلفة اللوحه والله اعلم في النهايه ماهيا ردة فعل الأراقوز

[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 37 دقيقة

كيف عرفتو انها خليجه
يمكن تكون تركيه الاتراك يسمون عائشه ، ويمكن تكون مو خليجيه اصلن بس مستخلجه.
ويا كثرهم في الوسط الفني الخليجي.

[ عدد التعليقات: 288 ] نشر منذ 37 دقيقة

الله لايشغلنا إلا في طاعته

[ عدد التعليقات: 288 ] نشر منذ 33 دقيقة

الله لايشغلنا إلا في طاعته

[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 26 دقيقة

يبغى دوق دوق
هههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 17 دقيقة

هههههههههههههههههه
عجبتك مستخلجه يا لورد.

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