الحريري: على الحكومة الكندية أن تراجع موقفها

نايف السالم(صدى):

تضامن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مع موقف المملكة ،تجاه كندا بعد تدخلها السافر في الشؤون الداخلية.

وقال الحريري : ” نحن متمسكون بعدم تدخل الدول بالشأن الداخلي لدول أخرى، ونحترم السيادة الكاملة للمملكة العربية السعودية في قضائها وقوانينها مرعية الإجراء على أراضيها ” .

وتابع: ” نتضامن مع المملكة في موقفها تماما كما فعلت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي اللتان ننتمي إليهما ” .

وأضاف : ” ونأمل أن تراجع الحكومة الكندية موقفها لمصلحة استمرار علاقات الصداقة المميزة التي لطالما ربطتها بالمملكة ” .