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الحريري: على الحكومة الكندية أن تراجع موقفها

الحريري: على الحكومة الكندية أن تراجع موقفها
نايف السالم(صدى):

تضامن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مع موقف المملكة ،تجاه كندا بعد تدخلها السافر في الشؤون الداخلية.

وقال الحريري : ” نحن متمسكون بعدم تدخل الدول بالشأن الداخلي لدول أخرى، ونحترم السيادة الكاملة للمملكة العربية السعودية في قضائها وقوانينها مرعية الإجراء على أراضيها ” .

وتابع: ” نتضامن مع المملكة في موقفها تماما كما فعلت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي اللتان ننتمي إليهما ” .

وأضاف : ” ونأمل أن تراجع الحكومة الكندية موقفها لمصلحة استمرار علاقات الصداقة المميزة التي لطالما ربطتها بالمملكة ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3991 ] نشر منذ 9 دقائق

لو توقعت كندا انها سوف تواجه الحزم بشده لما اقدمت على تلك الافعال

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