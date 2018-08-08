الحريري: على الحكومة الكندية أن تراجع موقفها
تضامن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مع موقف المملكة ،تجاه كندا بعد تدخلها السافر في الشؤون الداخلية.
وقال الحريري : ” نحن متمسكون بعدم تدخل الدول بالشأن الداخلي لدول أخرى، ونحترم السيادة الكاملة للمملكة العربية السعودية في قضائها وقوانينها مرعية الإجراء على أراضيها ” .
وتابع: ” نتضامن مع المملكة في موقفها تماما كما فعلت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي اللتان ننتمي إليهما ” .
وأضاف : ” ونأمل أن تراجع الحكومة الكندية موقفها لمصلحة استمرار علاقات الصداقة المميزة التي لطالما ربطتها بالمملكة ” .
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 3991 ] نشر منذ 9 دقائق
لو توقعت كندا انها سوف تواجه الحزم بشده لما اقدمت على تلك الافعال