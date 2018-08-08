بدءًا من اليوم.. فتح باب القبول والتسجيل بوظائف في وزارة الداخلية

عبدالله الدوسري (صدى):

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية الإدارة العامة للقبول المركزي عن فتح باب القبول والتسجيل للتعيين على رتبة ” جندي – جندي أول – عريف ” للعمل في ديوان وزارة الداخلية.

وتضمنت شروط التقديم، أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة وأن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة.

وأن يكون المتقدم غير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولم يسبق له التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

إضافة إلى ألا يقل عمر المتقدم عن 17عاماً ولا يزيد عن 30عاماً حسب الهوية الوطنية وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة وكافة مراحل القبول وألا يقل طوله عن 168سم وأن يتناسب طوله مع وزنه وألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

وأن تكون الشهادة الفنية مصدقة ومختومة من الجهة التي أصدرتها ، ومعتمدة من قبل الجهة الحكومية الرسمية المشرفة عليها.

وأن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل المطلوب بالرتبة التي تقدم عليها وبحسب الشروط وعلى المتقدم تعبئة الحقول بمنتهى الدقة، ولن ينظر في أي طلب غير مستوف الشروط.

ويمكن التقديم من هنـــــا..