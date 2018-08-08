ضاحي خلفان : قطر لا تزال على وعدها مع إسرائيل لبث الخراب في الوطن العربي

طلال الضوي(صدى):

قال نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، اليوم الأربعاء، أن قطر ظنت أنها ستطيح بالأنظمة العربية، وأنها ما كانت تدري أن الصفعة سترتد على وجوه أذنابها.

وأضاف خلفان في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” استخدمت قطر بما لديها من قدرة على دفع الرشاوي والتعامل مع البلطجية والإرهابيين بإشعال الفتن، وقد أجادت دورها ،إلى أن صفعت عربيًا ” .

وتابع : ” اليوم صدقوني أن قطر لا تزال على وعدها مع إسرائيل لبث الخراب في الوطن العربي ،ولهذا السبب لا تظنون أن مشروعها ومخططها الذي أمرت بتنفيذه لن تعيده مرة أخرى إذا وجدت فرصة ” .

واستدرج قائلا : ” دور قطر في الربيع وحركته بالضبط دور المخبر الذي يظهر للعصابة أنه أحد رجالها بينما هو عميل لأجهزة الأمن ” ، مضيفًا : ” قطر كانت تشارك المتظاهرين ظاهريا وباطنيا عميلة للمشروع الاسرائيلي الرامي لخلق الفوضى ” .

واختتم قائلا : ” سنفضح دور قطر لكل أجيال الوطن العربي في سلسلة محاضرات قادمة، قطر وصناعة الإرهاب لنشر الدمار في الوطن العربي” .