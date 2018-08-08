بالفيديو والصور.. لحظة وصول عموري للمطار واستقبال أسطوري له
وصل منذ قليل اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن ” عموري ” إلى مطار الملك خالد الدولي.
واستقبل الهلاليون اللاعب استقبالا اسطوريًا، فور وصولة لصالة المطار.
كان أمن مطار الملك خالد الدولي قد كثف حراس الأمن بسبب كثافة الجماهير الحاضره لاستقبال اللاعب المنضم حديثًا للهلال.
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ابو الشباب[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 12 دقيقة
اللهم انصر جنودنا على الحد ورد شباب المسلمين إليك ردا جميلا
سلطان[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 8 دقائق
امين يارب العالمين