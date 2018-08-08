بالفيديو.. إليسا تروي تفاصيل إصابتها بالسرطان

أماني الغامدي(صدى):

صدمت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها، بعدما أعلنت إصابتها بمرض سرطان الثدي، أمس الثلاثاء، خلال فيديو كليب ” إلى كل اللي بيحبوني ” .

وقالت إليسا في مداخلة هاتفية عبر فضائية ” إم تي في ” : ” الحمدلله تغلبت على هذا المرض، وإلا كنت من المستحيل أن أقدم الكليب بهذه الطريقة ” .

وأكدت أنها شفيت كليا من المرض ، قائلة: ” أنا شخصية عامة مكنتش عايزة ضعفي يبان للعالم، كنت عايزة دايما العالم يشوفني قوية، فأنا اخترت أني أقول هذا اليوم، لأن مرض السرطان دق أبوابنا في العالم كله ” .

وأضافت : ” أكتر حاجة ساعدتني في التغلب على هذا المرض هو أني شخصية تهتم بصحتها جيدا، وهو ده الي خلاني اكتشف المرض مبكرا ” .

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