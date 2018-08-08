سلمان الأنصاري: العنف الأسري والانتحار متفشيان بكندا وعليها إصلاح شأنها الداخلي

عادل الحربي (صدى):

استنكر المحلل السياسي رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية – الأمريكية، سلمان الأنصاري، تدخلات الحكومة الكندية في الشأن الداخلي للمملكة.

وقال الأنصاري إنه إذا لعبت السعودية الدور الكندي نفسه، وتدخلت في شأنها من خلال التحدث عن حقوق السكان الأصليين من الهنود الحمر، ” كيف سيكون الرد الكندي؟ وكيف سينظر العالم لهذا التدخل؟ ” .

وشدد على أنه يجب على كندا أن تصب جل اهتمامها في محاولة إصلاح الشأن الكندي الداخلي، إذ تعاني كندا العنف الأسري، وهي في قائمة الدول العشر عالميًّا في هذه المسألة.

وأشار إلى أن كندا بناء على معلومات الأمم المتحدة تعاني نِسب انتحار عالية.