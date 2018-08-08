خلاف بإشارة مرور ينتهي بطعن مواطن لآخر بالقنفذة

نايف السالم(صدى):

تحول خلاف بين مواطنين أثنين بإحدى الإشارات المرورية بالقنفذة، إلى مشادة كلامية ومن ثم مشاجرة بالأسلحة البيضاء.

ويعود سبب الخلاف إلى أن أحدهما تخطى الآخر بسيارته بطريقة خاطئة وعند توقف سياراتهما بجانب بعض بالإشارة المرورية، دار بينهما حوار عن سبب التجاوز.

وتطور الحوار إلى مشادة كلامية فترجل أحدهما من سيارته حاملاً بيده خنجر وسدد به طعنة للأخر في ساعده، وحاول المجني عليه الإمساك بالخنجر فسقط أرضًا إلا أن الجاني أخرج سكينا آخر وطعن به المجني عليه مره أخرى في صدره ثم فر هاربًا.

وتم ضبط الجاني، وإسعاف المصاب ونقله لمستشفى القنفذة العام لتلقي العلاج اللازم ومازالت الجهات الأمنية تحقق في ملابسات القضية.