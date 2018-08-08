الإعلامي فهد الفهيد يتعرض لحادث دهس في لندن
تعرض الإعلامي فهد الفهيد، لحادث مروري ،أمس الثلاثاء، في لندن، ما أدى لنقله إلى العناية المركزة في إحدى مستشفيات المدينة بسبب حالته الحرجة.
وأعلنت شقيقة الفهيد، الأكاديمية سعاد الفهيد، عن خبر تعرضه للدهس في لندن، في تغريدة لها عبر موقع ” تويتر ” .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9641 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يشفيه ويعافيه ويكفينا شرالحوادث
زائر[ عدد التعليقات: 2600 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يشفيه
ويارب يقوم بالسلامه
يا خوفي يكون السبب الجوال والسناب
فهد الفهيد دايم يمشي ويصور بالسناب من مكان لمكان غير بهذا الجوال والسناب اللي هلك الناس