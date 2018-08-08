الإعلامي فهد الفهيد يتعرض لحادث دهس في لندن

نايف السالم(صدى):

تعرض الإعلامي فهد الفهيد، لحادث مروري ،أمس الثلاثاء، في لندن، ما أدى لنقله إلى العناية المركزة في إحدى مستشفيات المدينة بسبب حالته الحرجة.

وأعلنت شقيقة الفهيد، الأكاديمية سعاد الفهيد، عن خبر تعرضه للدهس في لندن، في تغريدة لها عبر موقع ” تويتر ” .