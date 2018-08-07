فيروس كورونا ينهي حياة سبعيني بالرياض

علي القحطاني(صدى):

كشف مركز القيادة والسيطرة بوزارة الصحة عبر موقعه الرسمي عن وفاة شخص يبلغ من العمر 74 عاما بالرياض متأثرا بفيروس كورونا، مبينا أن إصابة المتوفى صنفت بعدوى أولية مخالطة للإبل.

وشدد استشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد عبدالرحمن،على العاملين في حظائر الإبل والمسالخ بضرورة أخذ الجدية والحيطة والحذر عند التعامل مع الإبل والمواشي الأخرى.

ووجه الاستشاري بضرورة اتباع طرق الوقاية في التعامل مع الإبل، وذلك بارتداء القفازات وغسل اليدين وغلي الحليب وطهي اللحم جيداً.