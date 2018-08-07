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” ماي ” تطالب وزير خارجيتها بالاعتذار عن تصريحاته المسئية للمنتقبات

” ماي ” تطالب وزير خارجيتها بالاعتذار عن تصريحاته المسئية للمنتقبات
لندن(صدى):

استنكرت رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، تصريحات وزير خارجيتها السابق بوريس جونسون، المسيئة إلى المسلمات المنتقبات، مطالبة إياه بالاعتذار.

واعتبرت ” ماي ” ، أن هذه التصريحات إساءة واضحة، قائلًا : ” أعتقد أن علينا جميعاً أن نكون حذرين بشأن اللغة والعبارات التي نستخدمها. وبعض العبارات التي استخدمها جونسون لوصف مظهر الناس تحمل إساءة بشكل واضح ” .

يذكر أن ” جونسون ” كان قد وصف النقاب بأنه ” سخيف ” و ” غريب ” ، واصفًا النساء اللواتي يرتدينه بأنهم ” صناديق البريد ولصوص البنوك ” على حد قوله.


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