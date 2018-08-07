التجارة ترد علي مواطنة تعرضت للنصب علي مواقع التواصل

نايف السالم(صدى):

ردت وزارة التجارة والاستثمار على مواطنة وجهت شكوى قالت خلالها أختي اشترت من الانستقرام فستاناً بقيمة 1700 ريال. وجاءها فستان غيره تماماً. ما يسوى 50 ريالاً. وكلمتها وحاولت معها ترجع ورفضت وسوت لها حظراً في الانستقرام.

وقالت أنه يمكن التقدم ببلاغ مخالفة تجارية في حال شراء منتج عبر مواقع التواصل، وكان مخالفاً للمواصفات المعروضة في الإعلان، بشرط أن يكون المتجر حاصلاً على شهادة معروف، وغير ذلك يتم التقدم ببلاغ للجهات الأمنية.