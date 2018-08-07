الأمير الوليد بن طلال يستحوذ على حصة بنسبة 2.3% في سناب شات

نايف السالم(صدى):

أعلن الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز ال سعود، عن إتمام صفقة شراء حصة بنسبة 2.3٪ من أسهم ” فئة أ ” باستثمار 950 مليون ريال سعودي (250 مليون دولار) في شركة سناب شات Snapchat خلال مكتب سموه الخاص علماً بأن فترة الشراء انتهت بتاريخ 25/05/2018م بإجمالي تقريبي بلغ (11 دولار) للسهم والذي نتج عنه الاستحواذ على هذه النسبه من الأسهم، وهذا الاستحواذ يضعه كأحد أكبر المساهمين في شركة سناب شات Snapchat.

وعلق الأمير الوليد بقوله: ” إن استثمارنا في شركة سناب شات Snapchat يعتبر امتداداً لاستراتيجيتنا للاستثمار الشخصي في مجال التكنولوجيا الحديثة عن طريق شركات رائدة مثل حلول التنقل (ليفت Lyft)، التجارة الالكترونية (جي دي دوت كوم JD.com)، ومواقع التواصل الاجتماعي (توتيرTwitter) ” .

وأضاف الأمير الوليد بن طلال: ” إن سناب شات Snapchatهي واحدة من أكثر منصات وسائل التواصل الاجتماعي ابتكاراً في العالم، ونعتقد أنها بدأت للتو في تخطي سطح إمكاناتها الحقيقية ” .