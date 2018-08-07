التعليم تتوعد مخالفي ضوابط الرسوم الدراسية.. وتمنع احتكار الزي المدرسي

علي القحطاني(صدى):

توعدت وزارة التعليم المدارس الأهلية والأجنبية من مخالفة تطبيق الأنظمة فيما يخص ضوابط الرسوم الدراسية .

كما شددت وزارة التعليم على عدم تحديد أماكن معينة للزي المدرسي منعًا للاحتكار، ولتكون متاحة بأسعار مناسبة.