التعليم تتوعد مخالفي ضوابط الرسوم الدراسية.. وتمنع احتكار الزي المدرسي
توعدت وزارة التعليم المدارس الأهلية والأجنبية من مخالفة تطبيق الأنظمة فيما يخص ضوابط الرسوم الدراسية .
كما شددت وزارة التعليم على عدم تحديد أماكن معينة للزي المدرسي منعًا للاحتكار، ولتكون متاحة بأسعار مناسبة.
Fox[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 2 ساعتين
المدارس العالمية والأهلية فساد كوارث
وسرقة الناس واستغلال مدرسين من الشوارع
يحكمها الأجانب دمروا التعليم
بيع شهادات من المدارس الفخمة 5 نجوم شكلا ومظهر فقط
ورسوم فلكية جامعية.
والخلاصة بيع شهادات.
والله يستقبلون طلاب مرضى
وتوحد يدرسون من الروضة حتى الثانوية.
عطني فلوس وخذ شهادة إن شآء الله
ياليت ما شفت شي