الأرصاد: الأتربة تغطي أجزاء من الرياض لنحو 7 ساعات

علي القحطاني(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، إنذارًا على منطقة الرياض تشمل: ” الطرق السريعة والمناطق المفتوحة ” .

ووصف الإنذار الحالة كالآتي: استمرار تدني الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة ” ، وستبدًا في الـ11:20 مساء اليوم وحتى السادسة صباح غد الأربعاء.

كما أصدر إنذارًا أخر، على الرياض تشمل: ” رماح، حريملاء، حوطة سدير، شقراء، الدوادمي، الخرج، حوطة بني تميم، المزاحمية، والأجزاء المجاورة ” .

ووصف الحالة كالآتي: استمرار شبه انعداء الرؤية الأفقية بسبب العوالق والأتربة المثارة، يبدأ في الـ11:25 وحتى السادسة صباح غد الأربعاء.