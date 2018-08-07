راق تعامل مع الجن لـ20 عاما يكشف أخطاء الرقاة وأسباب تلبس الجن بالإنس

عادل الحربي(صدى):

أوضح الراقي محمد بن مليفي آل دخنان، أحد الرقاة الشرعيين في الأفلاج وظل يتعامل 20 عامًا مع الجن، أسباب تلبس الجن بالإنس، وأنواع الجن، والأخطاء الذي يقع فيها الرقاة.

وأشار الراقي، إلى أن أسباب تلبس الجن بالإنس ترجع إلى بعد الشخص عن الله، وترك الصلاة والتخلف عنها، وكذلك عدم التحصين بالأذكار، والاستماع للأغاني والغضب، موضحًا أن الجن الذكر يتلبس بالمرأة أكثر من ما يتلبس الجن الذكر بالرجل والعكس.

كما كشف عن أنواع الجن، قائلًا إن من بينهم المسلمين واليهود والكفرة والنصارى والعاشقون والطيور و المردة وهم أخطر الجن، مشيرًا إلى أنهم يتواجدون في المقابر والبيوت المهجورة ودورات المياه وأسقف الأبواب.

وبيَّن أن هناك أخطاء يقع فيها الرقاة، منها: الضرب، والخنق، والكي بالنار والكهرباء، والقراءة الجماعية، والخلوة بالمرأة، وسكب الماء الحار على المريض، والاستعانة بالقرين وكذلك الاستعانة بالجان، وشرط دفع مبلغ مالي كبير على المريض، تصديق الجان.