” السكاكر ” يرفع الشكر والامتنان لخادم الحرمين بعد تعيينه ملحق ثقافي بالتعليم

سعيد العجل(صدى):

رفع الاستاذ/ عبدالله بن محمد السكاكر المشرف العام على الادارة العامه للمراجعة الداخليه بوزارة التعليم عظيم شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الامير محمد ابن سلمان آل سعود – حفظهما الله – على الثقه الملكيه الغاليه المتمثله بصدور قرار مجلس الوزراء على تعيينه ملحق ثقافي بوزارة التعليم بالمرتبه الخامسه عشره ، ودعا السكاكر المولى عز وجل انه يوفقه لخدمة دينه ثم المليك والوطن وان يكون عند حسن الظن والثقه التي تشرف بها معبراً عن شكره وتقديره لصاحب المعالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ومعالي نائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي على دعمهما واهتمامها .