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العمل تحدد عدد العاملين السعوديين في حال عدم تفرغ صاحب المنشأة

العمل تحدد عدد العاملين السعوديين في حال عدم تفرغ صاحب المنشأة
علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن صاحب المنشأة غير المتفرغ يلزم بتوظيف سعودي واحد على الأقل .

وكان مواطن قد سأل خلال تغريدة عبر حساب خدمة العملاء في تويتر قال: ” أنا عندي مقاولات عامة وعندي 110 عمال كم أحتاج من السعوديين؟ ” .

ورد حساب خدمة العملاء التابعة لوزارة العمل على تساءل المواطن قائلا: ” جميع المنشآت ملزمة بتوظيف سعودي واحد على الأقل في حال أن صاحب المنشأة كان غير متفرغ للعمل ومضافاً في منشأة أخرى لدى التأمينات ” .


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