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” المطلق ” يوضح محاذير للمرأة في فترة الحداد على زوجها

” المطلق ” يوضح محاذير للمرأة في فترة الحداد على زوجها
عادل الحربي(صدى):

أكد الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، أن الإسلام نهى الزوجة في فترة الحداد على زوجها عن الزينة، وأوجب عليها الالتزام بالنظافة.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” لا يريد الإسلام تعذيب المتوفى عنها زوجها، وإنما إبراء الرحم وإظهار حق الزوج على زوجته ومراعاة شعور أهله؛ لذا نهاها في فترة الحداد على زوجها عن الزينة، وعليها الالتزام بالنظافة ” .

كما أشار إلى أن الزوجة لها أن تخرج متى شاءت لدوام أو مناسبة أو زيارة، بشرط ألا تبيت إلا في بيتها.


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