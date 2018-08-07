” المطلق ” يوضح محاذير للمرأة في فترة الحداد على زوجها
أكد الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، أن الإسلام نهى الزوجة في فترة الحداد على زوجها عن الزينة، وأوجب عليها الالتزام بالنظافة.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” لا يريد الإسلام تعذيب المتوفى عنها زوجها، وإنما إبراء الرحم وإظهار حق الزوج على زوجته ومراعاة شعور أهله؛ لذا نهاها في فترة الحداد على زوجها عن الزينة، وعليها الالتزام بالنظافة ” .
كما أشار إلى أن الزوجة لها أن تخرج متى شاءت لدوام أو مناسبة أو زيارة، بشرط ألا تبيت إلا في بيتها.
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