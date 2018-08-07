” ديوان المظالم ” بجازان يلزم الإسكان بتعويض مواطن بعد إخلاء العشيما ومنجم
قضى ديوان المظالم، بمنطقة جازان، بإلغاء قرار إيقاف تعويض أحد المواطنين الذي تعمل به وزارة الإسكان.
جاء ذلك بعد تأخر الوزارة في تنفيذ الأمر السامي القاضي بتعويض سكان حي العشيماء ومنجم الملح في جازان الذين، صدر أمر بإخلائه في وقت سابق.
وعانى المواطن محمد شوك، المدعي ضد الوزارة، من عدم تنفيذ القرار السامي السابق، الذي يقضي بتعويض سكان الحي بأرض وقرض نتيجة إخلائه.
وذكر الحكم أنه من حق المواطن تنفيذ الحكم، معتبرًا أن ما قامت به وزارة الإسكان مخالف.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1917 ] نشر منذ 15 دقيقة
اخ محمد شوك
لا تشيل اي هم فوزارة إسكاننا ستمنح كل مستحق ومنزوع ملكية فلة دوبلكس دورين لمن ينسكن المريخ اصبر هانت ونا اخوك ما بقى شي كلها مائتين او قلاث مائة سنة ونصير فوق فوق بين النجوم