” ديوان المظالم ” بجازان يلزم الإسكان بتعويض مواطن بعد إخلاء العشيما ومنجم

تركي السالم(صدى):

قضى ديوان المظالم، بمنطقة جازان، بإلغاء قرار إيقاف تعويض أحد المواطنين الذي تعمل به وزارة الإسكان.

جاء ذلك بعد تأخر الوزارة في تنفيذ الأمر السامي القاضي بتعويض سكان حي العشيماء ومنجم الملح في جازان الذين، صدر أمر بإخلائه في وقت سابق.

‏وعانى المواطن محمد شوك، المدعي ضد الوزارة، من عدم تنفيذ القرار السامي السابق، الذي يقضي بتعويض سكان الحي بأرض وقرض نتيجة إخلائه.

وذكر الحكم أنه من حق المواطن تنفيذ الحكم، معتبرًا أن ما قامت به وزارة الإسكان مخالف.