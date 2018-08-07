موظف في الخطوط القطرية يغتصب فتاة ويهددها بالهند.. وهذا مصيره

نيودلهي(صدى):

أقدم موظف في الخطوط الجوية القطرية يعمل حارسًا للمخازن الفنية، من مطار ” آي جي آي ” بالهند على اغتصاب فتاة قاصرا وتهديدها، والشرطة تعتقله.

تعود أحداث الواقعة عندما تعرّف الموظف على أم الفتاة من خلال أقاربها، بعد أن وعد بمساعدتها في إجراءات طلاقها، وزار منزلهم في عدة مناسبات، واغتصب الفتاة في يناير الماضي عندما ذهب إلى المنزل تحت ذريعة تسليم بعض الوثائق، وقام بتهديدها، وفي يوليو أخبرت الضحية والدتها بالواقعة، بحسب صحيفة ” إنديا إكسبريس ” الهندية.

وأبلغت الأم الشرطة، ثم علمت الشرطة أن المتهم قد غادر إلى الدوحة، وسعت إلى الحصول على تفاصيل جواز سفره من مكاتب التسجيل الإقليمية الأجنبية، وقاموا بالاتصال أيضًا بمسؤولين من شركة الخطوط الجوية القطرية، وطلبوا منهم المساعدة، وتم الاتصال بالسفارة القطرية أيضًا، التي فوضت ضابطًا لمساعدتهم.

وأصدرت شرطة دلهي الهندية مذكرة عامة بأوصافه، وألقت القبض عليه بعد وصوله إلى المبنى رقم 3 في المطار من الدوحة.

واعتقلت الشرطة المتهم مانوهار كومار سينغ، الذي عمل مع الخطوط الجوية القطرية على مدى السنوات الخمس .