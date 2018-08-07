المملكة تجدد ترحيبها بقدوم المواطنين القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام

جدة(صدى):

جددت حكومة المملكة العربية السعودية ترحيبها بالمواطنين القطريّين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1439هـ وتمكينهم من أداء فريضة الحج رغم قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها الوزارة لهم لتسجيل بياناتهم لموسم الحج.

من جانبها أكدت وزارة الحج والعمرة على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- بتمكين المواطنين القطريين من القدوم إلى المملكة واستكمال تسجيل بياناتهم النظامية حال وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

وأشارت إلى أن قدوم الحجاج القطريين يكون عن طريق أيٍّ من شركات الطيران عدا الخطوط الجوية القطرية، وأنه بإمكان القطريين المقيمين في المملكة إقامة نظامية تسجيل طلباتهم لأداء مناسك الحج من داخل المملكة في الرابط الذي خصصته الوزارة للأشقاء القطريين.