وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عدد من الوظائف الصحية والإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأوضح المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مساعد مندوب مشتريات عدد 7 وظائف/ الرياض، طباخ أول الرياض، مساعد ثاني طب أسنان الرياض، أخصائي مختبر أسنان الرياض، مساعد خدمات الطعام الرياض، ميكانيكي تدفئة تبريد وتكييف ثاني الرياض.

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