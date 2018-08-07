صحة مكة تكشف حقيقة مقطع وفاة طفل نتيجة الإهمال بمستشفى الولادة

نايف السالم(صدى):

علَّق المتحدث باسم صحة منطقة مكة المكرمة، على اتهام مواطن لمستشفى الولادة بمكة بالتسبب في وفاة طفله، مؤكدًا أن الحادث وقع قبل شهر في مستشفى حكومي.

وذكر حمد بن فيحان العتيبي، في مداخلة هاتفية مع إذاعة جدة، أن الطفل وصل إلى المستشفى في حالة حرجة، وتم التعامل معها إلا أنها ساءت بشكل كبير.

وأوضح أن الطفل كان يعاني من مضاعفات كثير منها توقف كل وظائف الكلى والكبد، وبالفعل تم التأكد من سلامة الإجراءات التي اتبعت معه، موضحًا أنه تم تحويل القضية إلى لجنة مختصة لمتابعتها.

يذكر أن أحد المواطنين كان وثق مثطع فيديو يشتكي فيه من تسبب مستشفى الولادة والأطفال بمكة في وفاة ابنه الذي يبلغ عامين من العمر.