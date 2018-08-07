مواطن يقبل اعتراضه على عدم الأهلية ويظل ” غير مؤهل ” .. ما الحل

علي القحطاني(صدى):

اشتكى أحد المواطنين، من ثبات حالته في موقع حساب المواطن بأنه غير مؤهل، رغم أنه قدم اعتراضًا على عدم الأهلية وتم قبوله قبل أسبوع.

ورد البرنامج على المواطن في تغريدة عبر ” تويتر ” : ” في حال تمت الموافقة على الاعتراض، سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من عدمها من خلال رسالة نصية، أو زيارة حسابك قائمة دراسة الأهلية ” .

يذكر أنه سيتم إيداع الدفعة التاسعة من الدعم المخصص للمستفيدين في برنامج حساب المواطن يوم الخميس المقبل.