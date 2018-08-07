سيدة تقتل عشيقها بمساعدة زوجها وتشوي جثته

واشنطن(صدى):

تعهدا زوجان أمريكيان منذ زواجهما على الحب والوفاء، وإذا كان أحدهما غير مخلص فإنهما سيقتلان العشيق، وبالفعل أوفى الثنائي بالوعد وأحدهما انتهى به المطاف على يد الآخر بعد قتل العشيق.

عاش الزوجان 4 سنوات بدون أي عراقيل حتى مرض الزوج، واكتشف أن زوجته غير مخلصة له، وخانته مع عشيقها، فواجهها بمعرفته بأمر خيانتها وذكرها بوعدهما منذ زواجهما بقتل العشيق، بحسب صحيفة ” ذا ميرور ” البريطانية.

ووافقت الزوجة على قتل عشقيها ونفذ الاثنان وعدهما وأعدا خطة بالقضاء على هذا الشخص الذي دخل حياتها ودعته للعشاء، ليحضر الزوج ويقتله بالرصاص، ومن ثم قام الزوجان بتقطيع جثمانه بالمنشار، وألقوا بكل قطعة في مكان بعيد واحتفظا بجزء وقاما بشويه وتقديمه للجيران في حفل شواء، شك وقتها الجيران في نوعية اللحم، واحتفظ الزوج بأحد ذراعي القتيل كتذكار.

وأُبلغ الشرطة عن فقد العشيق ولم تجد الشرطة أي أثر له بعيدًا عن سيارته المهجورة، كان في الداخل قطعة من الورق مع توجيهات إلى منزل السيدة وزوجها وسرعان ما اكتشف المحققون أن الزوجين كانا على علاقة بالحادث، وبتفتيش منزلهما لم يعثروا على أي شيء.

وكانت الزوجة تشعر بكرهها للزوج الذي قتل عشيقها، فخططت لقتله، ونفذت بالفعل حيث قامت بحقنه بجرعة عالية من الهيروين واعتقدت بأنه قد مات بسبب ذلك، وكتبت على فيس بوك أن وفاة زوجي كانت ” أصعب شيء سأضطر للتعامل معه ” ، ولكن في الواقع، لم تكن جرعة زائدة هي التي قتلته، حيث كشف تشريح الجثة أن الزوج قد مات بسبب الاختناق، ليتم القبض على الزوجة والحكم عليها بالسجن مدى الحياة.