حناء مغربية تحول حياة طفلين إلى جحيم
حوَلت الحناء المغربية، حياة طفلين انجليزين إلى جحيم بعد إصابتهما بأمراض جلدية خطيرة في مدينة أكادير المغربية.
تعود التفاصيل عندما كانت أسرة تقضي عطلتهما في المغرب ، وطلب طفلين من أمهما وضع وشمًا بالحناء على أيديهم، فأصيبا بحروق خطيرة للغاية
وأكدت أم الطفلين أنها لم تكن تعلم فرحة طفليها بتجربة وضع الحناء المغربية ستتحول إلى جحيم بعد أصابتهما بحروق شديدة، مؤكدة أنها تشعر بالاشمئزاز من الحادث، ولم تعلم بخطورة الحنة السوداء حيث يقبل عليها الكثير.
وبحسب ” لوفيغارو” الحناء تسبب حساسية خطيرة على مستوى الجلد بسبب إضافة مواد للحصول على اللون الأسود.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51386 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي من بركَة الخلطات اللي تجيب الصمرقع والجلطات ..
ولد الصحااري[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههه
وش قصدك ياأبو حميد😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51386 ] نشر منذ 2 ساعتين
قصدي اي شي مخلوط او مطحون ، عند البياعين او العطارين ، لاتشتريه يااخ ولد الصحاري ,,
,, احذر والحذر لك مطيه ,,
العدناني[ عدد التعليقات: 2207 ] نشر منذ 1 ساعة
الحناء المصنعة واللي فيها خلطات تجعلها حمراء قانية أو سوداء هذي مافيها خير
إما مسرطنة أو تسبب التهابات جلدية وقد تقتل برد فعل تحسسي قوي يغلق مجاري التنفس
ومافي مثل الحنا الطبيعي الذي يباع يؤتى به من جيزان أو اليمن أو الهند
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9639 ] نشر منذ 55 دقيقة
الله يكفينا الشر اجل وش اسوي بحناي عاده دوج😊😁
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51386 ] نشر منذ 52 دقيقة
اغسلي يدك منه يااختنا ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9639 ] نشر منذ 45 دقيقة
ههههه😊مايمديها له اسبوع بس خفيف😁البعض يمكن حاطين فلاش واشياء ثانيه اكيد.مضره