حناء مغربية تحول حياة طفلين إلى جحيم

الرباط(صدى):

حوَلت الحناء المغربية، حياة طفلين انجليزين إلى جحيم بعد إصابتهما بأمراض جلدية خطيرة في مدينة أكادير المغربية.

تعود التفاصيل عندما كانت أسرة تقضي عطلتهما في المغرب ، وطلب طفلين من أمهما وضع وشمًا بالحناء على أيديهم، فأصيبا بحروق خطيرة للغاية

وأكدت أم الطفلين أنها لم تكن تعلم فرحة طفليها بتجربة وضع الحناء المغربية ستتحول إلى جحيم بعد أصابتهما بحروق شديدة، مؤكدة أنها تشعر بالاشمئزاز من الحادث، ولم تعلم بخطورة الحنة السوداء حيث يقبل عليها الكثير.

وبحسب ” لوفيغارو” الحناء تسبب حساسية خطيرة على مستوى الجلد بسبب إضافة مواد للحصول على اللون الأسود.