المطيري يرقد بعناية مدينة الملك فهد وذويه يطالبون بنقلة لمستشفى الحرس

سعيد العجل(صدى):

ناشد ذوى المواطن عبدالله محارب الجش المطيري 55 سنة رقم الملف 439031837 والذي يتواجد حاليا بالعناية المركزة لمدينة الملك فهد الطبية وزير الحرس الوطني صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني بسرعة نقل والدهم لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني .

وأوضح ” لصدى ” محمد المطيري بأن مشكلة عمه بدأت قبل اسبوعين وتم نقله للمدينة وتنويمه في قسم القلب وأجريت له عملية قسطره وأثناء العملية توقف القلب مرتين بعدها استقرت حالته ونقل للجناح بعد العملية ثم أمضى يومين في الجناح و خرج للمنزل وبعدها بأسبوع احس بأعراض الالام القلب مره ثانيه فتم نقله على عجل للمستشفى وعند وصوله توقف القلب مرتين وتم إنعاشه وقرر الاطباء إجراء عمليه مرة اخرى له وطالب محمد بسرعة نقل عمه وإجراء العملية لها بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للامكانيات الطبية المميزة فيها.

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