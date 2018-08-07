القنصلية في تركيا تشرح ملابسات العثور على المواطن المختفي

علي القحطاني (صدى):

أصدرت القنصلية العامة للمملكة لدى تركيا، بيانًا حول ما تناقلته الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختفاء المواطن سالم بن نافع بن سالم الحربي في اسطنبول.

وأوضحت القنصلية مساء اليوم، أنه قد تم العثور على المواطن المذكور صباح اليوم الثلاثاء في أحد مستشفيات اسطنبول والتعرف عليه من قبل موظف القنصلية وذويه المتواجدين في تركيا، مشيرة إلى أنه يتمتع بصحة جيدة الأن.

وبيَّنت أنه سيغادر إلى المملكة برفقة ذويه حال الانتهاء من الإجراءات اللازمة، مثمنة جهود الجهات الأمنية التركية وتجاوبها في هذا الشأن.