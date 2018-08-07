النائب العام: قضية الصحفي الغامدي ليست من اختصاصنا وأحيلت لـ ” الإعلام “

نايف السالم(صدى):

صرَّح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بأن الدعاوى ضد الصحفيين ليست من اختصاص النيابة العامة؛ لذا تم إحالة الدعوى المرفوعة من وزارة الصحة ضد الصحفي عبدالعزيز الغامدي إلى وزارة الإعلان.

وأشار ” المعجب ” ، إلى أن النيابة العامة لها نظام تعمل به بشأن المخالفات الصحفية وفرز القضايا التي ترد إليها، موضحًا أنها تباشر التحقيق عندما ترد إليها القضايا من الجهات ضد وسائل الإعلام فيتم الفرز عبر فريق متخصص.

وتابع أن هناك قضايا إعلامية من اختصاص وزارة الإعلام وتحال إليها للتحقيق فيها.