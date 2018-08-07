مؤتمر صحفي لقيادة قوات أمن الحج لشرح الخطط الأمنية.. غدا

حسين العلي(صدى):

تعقد قيادة قوات أمن الحج في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء 26 ذي القعدة 1439هـ مؤتمرها الصحفي الأول لشرح الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم الحج لهذا العام؛ وذلك في مقر الأمن العام بمنى.

وفي التفاصيل، أوضح مساعد قائد قوات أمن الحج للتوعية والإعلام / العقيد سامي بن محمد الشويرخ أن المؤتمر الصحفي الأول الذي سيتم عقده بمقر الأمن العام بمنى سوف يسلط الضوء على إدارة حركة المرور وتنظيم عمليات نقل الحجاج، وأكد العقيد سامي الشويرخ أن قيادات قوات أمن الحج ومن منطلق حرصها على تعريف حجاج بيت الله الحرام بالخطط والتنظيمات ذات الصِّلة بأداء فريضة الحج وبما يمكنهم من مساندة جهود إخوانهم رجال الأمن في تحقيق الأهداف المنشودة للمحافظة على أمنهم وسلامتهم وتيسير وتسهيل تنقلاتهم وأدائهم للنسك، فإنها تحرص على شرح الخطط والتنظيمات الخاصة بإدارة حركة المرور والنقل والمشاة والحشود، وتوفير المعلومات والإرشادات ذات العلاقة بها من خلال كافة وسائل الإعلام المختلفة والحسابات الأمنية للأمن العام والقطاعات الأمنية المساندة.