أمانة الرياض تزيل أكثر من 1500 عنصر تلوث بصري بحي البيان شرقي العاصمة

سعيد العجل(صدى):

أزالت أمانة منطقة الرياض ١٥٤٣ عنصر تلوث بصري بحي البيان الواقع ضمن نطاق بلدية الروضة، وذلك ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري بمدينة الرياض الهادف إلى الارتقاء بجودة الحياة في العاصمة وتوفير السلامة والراحة للسكان.

وأبرز عناصر التلوث البصري التي عالجتها الأمانة في حي البيان تمثلت بإزالة ٥٢١ حوشا عشوائيا للمواشي، و ٤٥٢ غرفة جاهزة مخالفة للأنظمة، و ١٩٥ خيمة نُصبت بطريقة عشوائية، و٢٢ موقعا يستخدم كمزاد للمواشي، ومباسط مخالفة تبيع مواد البناء، إضافة إلى مركبات تمارس البيع بطرق غير نظامية.

وأكد الأمانة أن جهودها لتحسين المشهد الحضري مستمرة في جميع أحياء مدينة الرياض وبالقرب من مداخلها الرئيسية، مشددة على أن العقوبات النظامية ستطال المخالفين وفق ما تنص عليه اللوائح الجزائية.