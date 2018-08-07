” السلام لصناعة الطيران ” توفر 51 وظيفة شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة السلام لصناعة الطيران، عدد من الوظائف الفنية والإدارية والهندسية الشاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في بعض التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العامل سيكون بفروعها في الرياض، مشيرة إلى أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

1. أخصائي صيانة.

2. أخصائي معدات طيران جوية.

3. أخصائي تفتيش وصيانة (عدد وظيفتين).

4. أخصائي إدارة القيمة المكتسبة (عدد وظيفتين).

5. منسق التدريب (عدد 4 وظائف).

6. مخطط صيانة (عدد 3 وظائف).

7. فني جدولة صيانة.

8. أمين المكتبة التقنية (عدد 4 وظائف).

9. موظف سلامة الطيران (عدد وظيفتين).

10. مفتش ضمان الجودة (عدد 13 وظيفة).

11. مهندس جودة (عدد وظيفتين).

12. مساعد ميكانيكي طائرات.

13. مراقب المواد.

14. أخصائي إدخال البيانات (للجنسين).

15. أخصائي غرفة الأدوات.

16. محلل بيانات الصيانة (عدد 3 وظائف).

17. فني إلكترونيات طيران.

18. أخصائي صفائح معدنية الطائرات.

19. ميكانيكي طائرات.

20. أخصائي النظام الهيدروليكي للطائرات.

21. فني أنظمة وقود الطائرات.

22. أخصائي بيئي للطائرات.

23. أخصائي محركات طائرات.

24. أخصائي كهربائي طائرات.

25. أخصائي معدات طيران أرضية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 7 أغسطس الجاري، حتى تاريخ 15 سبتمبر 2018م، من خلال الرابط هنـــــا .