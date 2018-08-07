بهذه الفكرة الشيطانية أقنع دجال فتاة بممارسة الجنس معه 15 عاما

جاكرتا(صدى):

تمكن دجال مسن من خداع فتاة بإندونيسيا لممارسة الجنس معه طيلة 15 عامًا، بدعوى إصابته بمس من الجن.

تفصيلا؛ احتجز دجال فتاة منذ 15 عاما حيث كان عمرها 12 عاما في شق صخري داخل غابة قرب قرية بأندونيسيا خلال النهار، وكانت تقضي الليل في كوخ قريب من منزل الرجل الذي يبلغ من العمر 83 عاما.

وتمكنت الشرطة من إنقاذ الفتاة التي تبلغ الآن من العمر 28 عاما، موضحة أن الرجل المسن أطلع الضحية على صورة فتى اعتقدت أنه عشيقها.

وأضافت الشرطة أن الفتاة سيقت للاعتقاد أن روح الفتى تلبست جسد الرجل المسن، مبينة أنه كان يرضي شهوته الجنسية.