غريزمان ” يعود بحماس إلى أتلتيكو بعد لقب المونديال

ماجد محمد(صدى):

أعلن اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان، عن سعادته بالتتويج بالدوري الأوروبي الموسم الماضي، قائلًا : ” كان هذا أول لقب كبير لي ” .

وأضاف : ” اللقب جاء بعد أن خسرت مباراتين نهائيتين، وكان بمثابة صفعة موجعة، ولكن بفضل المجهود والعمل تمكنا من التتويج بالألقاب التي تعد مهمة للغاية بالنسبة لي على المستوى الشخصي ” .

وتابع ” غريزمان ” في تصريحات تليفزيونية له : “كان لقب الدوري الأوروبي رائعاً، وسيظل دوماً ذكرى خاصة بالنسبة لي، خاصة وأن النهائي كان في ليون بالقرب من مدينتي، ثم بعد ذلك جاء لتتويج بالمونديال الذي يعد أعلى مرتبة بالنسبة للاعب كرة القدم ” .

يذكر أن اللاعب الفرنسي كان قد انضم أمس الإثنين، إلى معسكر أتلتيكو مدريد بمدينة برونيك الإيطالية، رفقة مواطنه لوكاس هيرنانديز.