” السعودية لتقنية المعلومات ” توفر وظائف للسعوديين بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت الشركة السعودية لتقنية المعلومات، المتخصصة بتقديم الخدمات الرقمية والأمن السيبراني، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في بعض التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل سيكون بفروعها في مدينة الرياض، مشيرة إلى أن الوظائف تتمثل في :

1. مساعد أخصائي محاسبة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المحاسبة)، أو في المجالات التقنية ذات الصلة.

2. مساعد أمن البيانات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، وبحوث العمليات، والإحصاء)، أو أي مجال ذي الصلة.

3. محلل عمليات الأمن السيبراني: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

4. مهندس منصات الأمن السيبراني (عدد 6 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وبيَّنت أن التقديم سيكون متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 7 أغسطس الجاري وحتى 6 أكتوبر 2018م، وذلك من خلال الرابط هنـــــا .