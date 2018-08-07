الإمارات ترد على مزاعم قطر: إجراءاتنا موجهة للحكومة القطرية

أبو ظبي(صدى):

ردّت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، على المزاعم والمعلومات غير الصحيحة التي قدمتها قطر في مذكرتها إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري بتاريخ 8 مارس 2018.

وقدمت الإمارات، مذكرة إلى اللجنة تعلن فيها رفضها لأي شكل من أشكال التمييز العنصري، وتؤكد على التزامها بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وكانت قطر قد زعمت في مذكرتها بأن الإمارات انتهكت الاتفاقية بالأمر بترحيل جماعي للمواطنين القطريين منها بعد قطع العلاقات مع قطر في يونيو 2017.

وتضمنت المذكرة المقدمة من الإمارات المذكرة بيان وزارة الخارجية الصادر في 5 يوليو 2018 والذي يدحض المزاعم القطرية، وبيانات رسمية تثبت استمرار تواجد آلاف المواطنين القطريين في الإمارات بعد قطع العلاقات مع قطر، والسماح للآلاف من القطريين بدخول الدولة منذ ذلك الحين.

وأوضحت الإمارات أن إجراءاتها موجهة إلى الحكومة القطرية الداعمة للتطرف والإرهاب، كما أن إجراءاتها الاحترازية لا تهدف بأي شكل من الأشكال للإضرار بالمواطن القطري.