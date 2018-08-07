بالصور.. ميجان ميركل في موقف محرج بسبب زر فستانها المفتوح

لندن(صدى):

وقعت ميجان ماركل زوجة الأمير هاري حفيد الملكة اليزابيث الثانية، ضحية خطأ لم تتنبّه إليه، بسبب زر فستانها المفتوح.

وبعد أن تصدرت اهتمام الإعلاميين بعد دخولها كنف العائلة المالكة البريطانية واستطاعت أن تغيّر في عاداتها، عادت اليوم لتتصدّر العناوين بعد فخ التي وقعت فيه أثناء حضور حفل زفاف أحد أصدقاء زوجها المقرّبين في سوراي، وذلك بسبب زر فستانها المفتوح الذي كشف النقاب للحظات محدودة عن حمّالة صدرها التي أتى لونها لحسن الحظ مناسباً تماماً للون الرداء الذي اختارته لتلك المناسبة السعيدة والذي يُقال أنّ قيمته بلغت حوالى الـ400 يورو، تسير وهي تلوّح للحشود الغفيرة التي تجمهرت لرؤيتها عن قرب حين استطاعت الكاميرات أن ترصد ذلك الخلل.

وعندما تنبّهت إلى العيب الذي لم تتعمّد الوقوع به، فقد قامت بغلق الزر بأحكام لكي تغدو إطلالتها في نهاية المطاف محتشمة لم تفارقها البسمة طِوال الوقت ما يؤكّد ثقتها الكبيرة بنفسها وقناعتها بأزيائها وملابسها، وعلى الرغم من المشكلة التي وقعت فيها إلا أنها واجهتها بضحكةٍ وسلاسةٍ وعفويةٍ مطلقة، فيما لم يتنبّه الأمير هاري للموضوع برمّته وكل ما كان يعنيه ويحاول إيلاء الأهميّة له هو الإمساك بيد زوجته وحرصه على تأمّلها.