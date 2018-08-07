مشاركات الدوائر الحكومية برجال ألمع تسهم في إنجاح مبادرات زراعة شجرة السدر بالمحافظة

محمد السعران(صدى):

تعيش محافظة رجال ألمع هذه الأيام رواجاً في المبادرات الخاصة بزراعة أشجار السدر والتي تقام برعاية جمعية النحالين التعاونيه برجال المع وبالتعاون والشراكات مع عدد من الدوائر الحكومية بالمحافظه ومنهافرع وزارةالبيئه والمياه والزراعة بالمحافظة وبلدية رجال المع وتحقق هذه المبادرات نجاحاً منقطع النظير بفضل تضافر الجهود من الجميع بالمحافظة وعلى رأسهم الدوائر الحكومية .

وكيل محافظ رجال ألمع الأستاذ ” علي بن عبدالله آل مسدف شارك معنا وساهم بالزراعه والرعاية وتفرغ معنا من بعد صلاة الظهر الى مغرب ذالك اليوم وقد زار مزارع البن واطلع على سير زراعة المبادره.

وكان مدير فرع وزارة المياه والبيئة والزراعه الاستاذ سعد ال ابوسراح مشاركا معنا بفريق من الفنيين المختصين وقد دعمونا بخمسمائة شتلةسدر لنفس المبادره

وقد تحدث عن أهمية شجرة السدر من الناحيه الاقتصاديه والطبيعية والعلاجية ودعا الجميع العنايه بها ورعايتها

وقام بتوزيع الشهادات والدروع على المتطوعين

كما ساهمت إدارة تعليم المحافظة بالمشاركة في المبادرات عن طريق التوعية بفوائد الشجرة المباركة وأهمية زراعتها وذلك بين العاملين ، حيث قامت الإدارة بالمشاركة في مبادرة قرى ثاه بعدد من منسوبيها وعلى رأسهم سعادة مساعد مدير تعليم رجال المع الأستاذ ” احمد العرفجي ” إضافة إلى المشاركة بقسم الأمن والسلامة وإعلاميين إدارة التعليم .

أيضاً قام سعادة مدير القطاع الصحي بالمحافظة الأخصائي “أحمد بن معدي آل غنية” بتمثيل القطاع بالمشاركة في هذه المبادرات عن طريق تواجده فرق سيارة إسعاف مجهزة بالتجهيزات الطبية الكاملة وقد أشرف على سير العمل في مركز صحي ثاه تحسبًا لأي إصابه تحصل أو طوارىء أثناء تنفيذ سير هذه المبادرة ، بالإضافة إلى مشاركة فريق طبي أيضاً من مركز صحي الحبيل .

كما أسهمت مشاركة بلدية رجال ألمع وحضور رئيسها الأستاذ “سعيد بن علي آل حافظ” في إنجاح هذه المبادرة وسائر المبادرات عن طريق مشاركتها بالعديد من العمال والمعدات حيث ساهمت في مبادرة قرى ثاه بمشاركة 80 عاملاً تابعين لها إضافة إلى توفير المياه الخاصة بالزراعة فضلاً عن العديد من الأدوات والمعدات الخاصة بالزراعة ،وقد تم توقيع الشراكة بين مركز النشاط الإجتماعي بثاه وبلدية رجال المع مع هذه المبادرة وظهرت الشراكة جليا من خلال المتابعة والمشاركة لافعالة من بلدية رجال ألمع .

من جهته وجه الشيخ ” علي بن يحيى الحياني ” رئيس جمعية النحالين برجال ألمع الشكر لجميع الجهات المشاركة في هذه المبادرة ، مؤكداً أن هذه المشاركة تعكس مدى اهتمام هذه الجهات بتلك المبادرات التي تخدم في الأساس الوطن وتعود بالنفع عليه ، مقدراً للجميع ما بذلوه من جهود ، سائلاً الله تعالى أن يكلل الجهود بالنجاح .