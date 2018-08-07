وزير الخارجية النيجيري يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا

واس(صدى):

استقبل معالي وزير الخارجية النيجيري جوفري اونييمه بمكتبه بمقر وزارة الخارجية بابوجا اليوم ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية عدنان بوسطجي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة ونيجيريا ، حيث أكد الوزير النيجيري عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وحرص قيادتيها على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.

كما تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز تلك العلاقات والتعاون في مختلف المجالات بين المملكة ونيجيريا، إضافة إلى بحث بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وفي نهاية اللقاء قدم معالي وزير الخارجية النيجيري, التهنئة للسفير عدنان بوسطجي بمناسبة تعيينه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا متمنيا له التوفيق والنجاح.