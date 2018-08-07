بدء استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق ببرامج الدبلومات بالجامعة الإسلامية

نايف السالم(صدى):

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، أنها بدأت في استقبال طلبات الراغيين في الالتحاق ببرامج الدبلومات للعام الجامعي 1439 /1440هـ.

وأوضحت الجامعة، أنه سيتم تقديم الطلبات عبر موقع العمادة على البوابة الإلكترونية للجامعة، على أن يستمر التسجيل حتى 25 ذي الحجة 1439هـ.

وأشارت إلى أن البرامج المتاحة هي: دبلوم المحاماة، ودبلوم الإرشاد الأسري، ودبلوم الحاسب الآلي تقنية الشبكات، ودبلوم الحاسب الآلي برمجة تطبيقية.

ونوهت إلى أن دبلوم الارشاد الأسري متاح للطالبات كخدمة مجتمعية رأت الجامعة إتاحتها للنساء.

رابط البوابة الإلكترونية للجامعة هنـــــا .