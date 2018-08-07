مدير جامعة شقراء: المملكة لن تقبل أي تدخل في شؤونها

الرياض(صدى):

أكد معالي مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري أن بيان وزارة الخارجية تجاه ما صدر عن الخارجية الكندية ارتكز على مبدأ سياسي التزمت المملكة بتطبيقه وتضمن إيضاح الحقيقة ضد ادعاءات كندا التي تنافي الواقع جملة وتفصيلاً ولم تبن على أي وقائع صحيحة.

وأكد معاليه أن الموقف الكندي يُعد تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية عبر تاريخها الطويل لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض إملاءات عليها من أي دولة كانت.

ودعا معاليه الله أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والقوة والتمكين.