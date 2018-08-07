أكاديمي يقترح اختصار عدد المساجد.. و الكلباني: إبليس مستغرب!
دعا الأكاديمي علي الشعيبي، إلى اختصار عدد المساجد في المملكة بنسبة 80%، والإبقاء على 20% فقط، مبررًا ذلك بأن هناك تفسيرًا دينيًا ينص على أن صلاة الجماعة فرض كفاية.
وأوضح ” الشعيبي ” ، أن يهدف من هذه العوة إلى توفير مليارات الريالات شهريًا، والتي تذهب مكافآت للأئمة والمؤذنين وأعمال الصيانة والكهرباء، وفقًا له.
من جانبه، ردَّ الداعية عادل الكلباني عليه في تغريدة له قائلًا : ” حتى إبليس مستغرب ” .
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2850 ] نشر منذ 2 ساعتين
اتفق مع الشيخ الكلباني 👍
من جد ابليس مستغرب 😂😂😂
ما طرت عليه هالفكرة😂😂😂
فهد[ عدد التعليقات: 1888 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لا يوفقه
اتفق معك يا كلباني
مغرد[ عدد التعليقات: 2087 ] نشر منذ 2 ساعتين
يبى يسوى فتنه اللهم اطفنا شر الفتن ما ظهر منها وما طن
آخر زمن[ عدد التعليقات: 268 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
رااايق[ عدد التعليقات: 5114 ] نشر منذ 2 ساعتين
بدأت أصوات الشاز الوقحة تطلع *!!!
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سود الله وجهك ***
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وحسبنا الله ونعم الوكيل فيك ***
صاهود[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
اتفق مع الاستاذ علي الشعيبي مية المية ايعقل كل ميئة متر مسجد !!!
العدناني[ عدد التعليقات: 2206 ] نشر منذ 17 دقيقة
للأسف مكافئاتهم ماهي من كيسك
ماهي الا الدولة مكرمة ومعزة أقامها الله وادامها هي اللي تدفع لهم
كان جيت بفكرة تخدم البلد المسلم اللي صرفت على تعليمك و(تكديمك)