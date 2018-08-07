أكاديمي يقترح اختصار عدد المساجد.. و الكلباني: إبليس مستغرب!

علي القحطاني(صدى):

دعا الأكاديمي علي الشعيبي، إلى اختصار عدد المساجد في المملكة بنسبة 80%، والإبقاء على 20% فقط، مبررًا ذلك بأن هناك تفسيرًا دينيًا ينص على أن صلاة الجماعة فرض كفاية.

وأوضح ” الشعيبي ” ، أن يهدف من هذه العوة إلى توفير مليارات الريالات شهريًا، والتي تذهب مكافآت للأئمة والمؤذنين وأعمال الصيانة والكهرباء، وفقًا له.

من جانبه، ردَّ الداعية عادل الكلباني عليه في تغريدة له قائلًا : ” حتى إبليس مستغرب ” .