هنا رابط التقديم.. ” سار ” توفر وظائف إدارة للمواطنين
أتاحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية ” سار ” ، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في بعض التخصصات.
وأوضحت الشركة أن العمل سيكون بفروعها في مدينة الرياض، معلنة أن الوظائف المتاحة هي :
1. أخصائي عقود: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، والمحاسبة، أو الهندسة)، ويفضل درجة الماجستير.
2. مراقب أول مخزون: درجة البكالوريوس في تخصصات: (سلسلة التوريد، أو الهندسة).
3. أخصائي أول الاتصالات التسويقية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال).
وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 7 أغسطس 2018م، وذلك من خلال الرابط https://careers.sar.com.sa/en/the-middle-east/jobs .
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