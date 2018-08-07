هنا رابط التقديم.. ” سار ” توفر وظائف إدارة للمواطنين

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية ” سار ” ، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في بعض التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل سيكون بفروعها في مدينة الرياض، معلنة أن الوظائف المتاحة هي :

1. أخصائي عقود: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، والمحاسبة، أو الهندسة)، ويفضل درجة الماجستير.

2. مراقب أول مخزون: درجة البكالوريوس في تخصصات: (سلسلة التوريد، أو الهندسة).

3. أخصائي أول الاتصالات التسويقية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال).

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 7 أغسطس 2018م، وذلك من خلال الرابط https://careers.sar.com.sa/en/the-middle-east/jobs .